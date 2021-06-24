Направлено в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого мужчины. Его обвиняют в насилии, опасном для жизни и здоровья в отношении представителя власти. По данным

Направлено в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого мужчины. Его обвиняют в насилии, опасном для жизни и здоровья в отношении представителя власти. По данным прокуратуры, 5 мая 2021 года мужчина в нетрезвом состоянии находился на улице. После совершения им административного правонарушения (появление в общественных местах в состоянии опьянения) меленковец попытался скрыться от участкового.