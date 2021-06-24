От четырех до пяти тысяч рублей пришлось бы выложить покупателям за поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Купить их можно было через интернет-магазин. ..

От четырех до пяти тысяч рублей пришлось бы выложить покупателям за поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Купить их можно было через интернет-магазин. Впрочем, больше возможности стать обладателем поддельного документа снизились. Преступников, занимавшихся продажей ложных справок, задержали, передает . Сотрудникам полиции удалось задержать и распространителя, и изготовителя документов.