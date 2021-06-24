Праздничный концерт - отменён.

В Муроме из-за коронавируса отменили празднование Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщил гендиректор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.В городе традиционно проводился праздничный концерт.«По рекомендациям Роспотребнадзора мы отменили масштабные торжества», - уточнил он на пресс-конференции, посвящённой Дню Петра и Февронии.Часть мероприятий состоится в онлайн-формате. В Муроме наградят 20 семейных пар. На вручение пустят только жителей с отрицательным ПЦР-тестом.Добавим, что в следующем году организаторы намерены провести мероприятия в очном формате.