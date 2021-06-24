На вызов выезжали 3 единицы техники, а также 14 человек личного состава.

В 01-35 24 июня в Муроме на улице Ковровской в доме №1 загорелся подъезд.На момент прибития пожарных к месту происшествия наблюдалось задымление в подъезде двухэтажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения пожара, спасения и эвакуации людей.Площадь возгорания составила один квадратный метр. При помощи спасательных устройств было спасено два человека, эвакуировано - четверо жильцов. Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 3 единицы техники, а также 14 человек личного состава.Предварительная причина пожара – поджог.