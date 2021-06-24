В Москве продолжается обязательная вакцинация работников сферы услуг.

В Москве продолжается обязательная вакцинация работников сферы услуг.В оперативном штабе заявили, что работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказывается пройти вакцинацию от коронавируса и при этом не имеет медицинских противопоказаний. Пока работник отстранен, ему не начисляется заработная плата, пропущенное время не включается в стаж, а значит, не дает права уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск вовремя.Также в оперштабе пояснили, что обязательная вакцинация касается работников оптовой и дистанционной торговли, а также сотрудников, которые выполняют обязанности удаленно. Люди, которые вакцинировались или имеют антитела, все равно должны работать в масках и перчатках, добавили специалисты."Контроль [за исполнением постановления об обязательной вакцинации] будет проводиться в форме сплошных проверок, в отношении всех работодателей", – говорится в сообщении.Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работников торговли и сферы услуг из-за очень сложной ситуации с коронавирусом в столице. Предприниматели положительно на это решение, отметив, что оно позволит бизнесу "работать, а не стоять закрытым и нести убытки".