Где-то в 1950-е – 1960-е годы на Слободской улице в подмосковном Талдоме появился двухэтажный деревянный многоквартирный жилой дом. Время его не пощадило, хотя и позволило простоять полвека. В ..

Где-то в 1950-е – 1960-е годы на Слободской улице в подмосковном Талдоме появился двухэтажный деревянный многоквартирный жилой дом. Время его не пощадило, хотя и позволило простоять полвека. В 2014 году здание признали аварийным, передает "". Жильцов расселили, а пустующий дом страдал от пожаров и разрушений. Наконец а 2021 году его снесли.