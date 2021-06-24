Помимо смертоносного индийского штамма в России циркулируют тысячи других мутаций коронавируса COVID-19. Об этом рассказал глава Государственного научного центра вирусологии и ..

Помимо смертоносного "индийского" штамма в России циркулируют тысячи других мутаций коронавируса COVID-19. Об этом рассказал глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.По словам Максютова, в стране обнаружено 16 003 потенциальных мутации ковида. Руководитель "Вектора" обратил особое внимание на то, что единственным спасением от такого количества версий вируса является массовая вакцинация населения, передаёт телеканал "".Напомним, что ГНЦ ВБ "Вектор" является разработчиком одной из трёх имеющихся в России вакцин от коронавируса – "ЭпиВакКороны".