Улучшения ситуации с коронавирусом в России пока нет.

Улучшения ситуации с коронавирусом в России пока нет.Оперативный штаб сообщил о 20 182 новых заразившихся за сутки. У 15,1% из них болезнь протекает без симптомов. Полностью выздоровели 13 505 человек, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 568 пациентов.Новые случаи подтвердили в 85 регионах страны. Тройка регионов с наибольшим приростом инфицированных осталась прежней: Москва (8 598 новых случаев), Московская область (2 308 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 143 новых случая).Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 в России подхватили 5,3 миллиона человек. Жертвами инфекции стали 131,4 тысячи пациентов. Вылечились и покинули больницы 4,9 миллиона россиян.Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за ухудшения ситуации c коронавирусом в России. Он добавил, что не располагает информацией о намерении какого-либо региона объявлять карантин.Материал дополняется.