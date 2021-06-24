С учётом возросшей потребности в Суздальской районной больнице дополнительно развёрнуто 100 ковидных коек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Владимирской ..

С учётом возросшей потребности в Суздальской районной больнице дополнительно развёрнуто 100 ковидных коек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Владимирской области.На 24 июня в медучреждениях региона действуют 1247 коек для пациентов с коронавирусом. Занято более 85% или 1061 место, свободны – 186 коек.Добавим, что 32551 пациент с Covid-19 выздоровел. За минувшие сутки врачи выписали из больниц 135 человек.Между тем инфекция продолжает бить рекорды - за деньЗа период наблюдения в области отмечено 1257 летальных исходов, плюс три за сутки.Напомним, что 23 июня мы сообщали о для больных ковидом, развернутых во Владимире и Камешково.