На дороге в Юрьеве-Польском районе сотрудники ДПС остановили 33-летнего мужчину. Он предоставил для проверки водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности. Проверка по

На дороге в Юрьеве-Польском районе сотрудники ДПС остановили 33-летнего мужчину. Он предоставил для проверки водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности. Проверка по базам показала, что документ с таким номером был выдан другому человеку, а сам водитель права управления автомобилем не имеет. Как сообщают в полиции, удостоверение было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что документ