На встречу с главой региона приехали жители Гороховца, Вязниковского, Петушинского, Селивановского и Собинского районов.

Владимир Сипягин и его заместители возобновили личный приём жителей Владимирской области.23 июня губернатор провёл личный приём граждан, организованный в Приёмной Президента РФ в традиционном формате, но с соблюдением всех коронавирусных ограничений.На встречу с главой региона приехали жители Гороховца, Вязниковского, Петушинского, Селивановского и Собинского районов.Благодаря активности учителя Новлянской СОШ Андрея Журкина будет решён вопрос искусственного освещения участка дороги в направлении деревни.Владимир Владимирович поручил завершить работы не позднее первого квартала 2022 года, Ориентировочная стоимость - 7 млн рублей.«Будет ускорено приобретение автобусов для Детско-юношеского физкультурно-оздоровительного комплекса имени В.Ф. Жукова и для Осинковской основной общеобразовательной школы. Учреждения получат транспорт в 2022 году», - рассказали в пресс-службе губернатора.От имени односельчан к главе региона приехала омохозяйка из Петушинского района, которая обратилась с проблемой газификация деревни и посёлка Болдино.«Поручаю департаменту сельского хозяйства включить строительство в 2022 году распределительных сетей в программу комплексного развития сельских территорий области. Департаменту ЖКХ – включить строительство газопровода высокого давления в программу газификации области. Администрацию района прошу обеспечить возведения и ввод объектов в эксплуатацию не позднее декабря 2022 года», – подчеркнул Владимир Сипягин.Многодетная мама из посёлка Ставрово попросила ускорить предоставление выплаты для завершения строительства дома. Мера поддержки будет оказана семье уже в следующем году.