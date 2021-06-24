Сегодня будет подборка позитивных книг - как раз то, что нужно для хорошего заряда на оставшуюся половину недели. Добрый ангел американской литературы - Фэнни Флэгг, беспринципные истории с хорошим юмором Александра Цыпкина и Фредрик Бакман - писатель, который учит видеть в людях только хорошее - об этих книгах расскажет Ирина Дубиневич, главный библиотекарь Областной библиотеки для детей и молодёжи.
Сегодня будет подборка позитивных книг - как раз то, что нужно для хорошего заряда на оставшуюся половину недели. Добрый ангел американской литературы - Фэнни Флэгг, беспринципные истории с хорошим юмором Александра Цыпкина и Фредрик Бакман - писатель, который учит видеть в людях только хорошее - об этих книгах расскажет Ирина Дубиневич, главный библиотекарь Областной библиотеки для детей и молодёжи.