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<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2021-vladimirskie-biblioteki-sovetuyut-knigi-dlya-xoroshego-nastroeniya.html" target="_blank">Владимирские библиотеки советуют книги для хорошего настроения</a> - Сегодня будет подборка позитивных книг - как раз то, что нужно для хорошего заряда на оставшуюся половину недели. Добрый ангел американской литературы - Фэнни Флэгг, беспринципные истории с хорошим юмором Александра Цыпкина и Фредрик Бакман - писатель, который учит видеть в людях только хорошее - об этих книгах расскажет Ирина Дубиневич, главный библиотекарь Областной библиотеки для детей и молодёжи.