Закон утвердили большинством голосов.
В формате ВКС 24 июня состоялось заседание Заксобрания Владимирской области.
Депутаты предложили увеличить срок утверждения заместителей губернаторов в должности с трёх до шести месяцев. Причина – действующего срока недостаточно, чтобы оценить профессионализм врио вице-губернатора.
Прозвучало мнение, что с таким сроком согласования кандидатуры далеко не каждый квалифицированный специалист пойдет на такую работу. Однако большинством голосов законопроект приняли.
Напомним, что в ЗС документы на согласование Ольги Гребневой и Григория Вишневского, которые разделили между собой социальный блок.