Закон утвердили большинством голосов.

В формате ВКС 24 июня состоялось заседание Заксобрания Владимирской области.Депутаты предложили увеличить срок утверждения заместителей губернаторов в должности с трёх до шести месяцев. Причина – действующего срока недостаточно, чтобы оценить профессионализм врио вице-губернатора.Прозвучало мнение, что с таким сроком согласования кандидатуры далеко не каждый квалифицированный специалист пойдет на такую работу. Однако большинством голосов законопроект приняли.Напомним, что в ЗС документы на согласование Ольги Гребневой и Григория Вишневского, которые разделили между собой социальный блок.