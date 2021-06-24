В 22:28 23 июня на улице Разина загореась одна из квартир дома №33.

В 22:28 23 июня во Владимире на улице Разина загореась одна из квартир дома №33.На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из окна шестого этажа 9-этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано три звена газодымозащитной службы для тушения огня и спасения людей.В результате площадь возгорания составила три квадратных метра. При помощи спасательных устройств было спасено шесть человек, среди которых двое детей. Эвакуировано - 25 человек.Как рассказали в пресс-службе ведомства, погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 7 единиц техники и 20 человек личного состава.Дознаватели МЧС выясняют причину произошедшего.