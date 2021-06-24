Историю турецко-подданного Ибрагима Бендера зрители на большом экране увидят впервые. Как и его знаменитый сын Остап Сулейман Бертам Мария Бендер-бей, придуманный писателями Ильфом и Петровым Бендер-старший также готов собрать полные залы.

Историю турецко-подданного Ибрагима Бендера зрители на большом экране увидят впервые. Как и его знаменитый сын Остап Сулейман Бертам Мария Бендер-бей, придуманный писателями Ильфом и Петровым Бендер-старший также готов собрать полные залы.Новая российская лента ворвалась в кинотеатры страны в самые теплые дни лета. На экранах- также жарко. Охота за сокровищами, погони и невероятные любовные авантюры в атмосфере начала 20 века. Великий комбинатор Остап Бендер еще только делает первые шаги к своей славе , и в этом ему успешно помогает родной отец. Приключенческая комедия Игоря Зайцева предлагает зрителю вновь окунуться в мир интриг и знакомых персонажей.Людмила Фомина, зритель:- Во-первых, хочется увидеть реализацию персонажа, потому что Бендер- это все таки культовый персонаж, а во-вторых, да, хочется веселья, должно быть оноЗавязка довольно проста- семейный подряд Бендеров пытается завладеть драгоценным жезлом, за которым охотятся бандиты, аферисты всех мастей и даже вооруженные до зубов белогвардейцы. На первом плане- актерский дуэт Арама Вардеваняна и Сергея Безрукова, который не играет, а буквально живет на экране. Первые владимирские зрители признаются, что по-настоящему сопереживали героям и надеялись на хеппи-энд.- Смешно, комедийно, весело. Бендер крутой. Вольная интерпретация хорошего произведения, будем ждать продолжения. На вторую часть однозначно пойдем.Продолжение приключений не заставит себя ждать, заявляют авторы. Фильм "Бендер: Золото империи" – должен выйти в прокат уже в июле этого годаАлександр Сыпченко, корреспондент:- Приквел классического произведения "12 стульев", никого не оставит равнодушным, обещают создатели фильма. Оценить искрометный юмор сразу двух гениальных мошенников можно во всех кинотеатрах страны с 24 июня.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести Владимир