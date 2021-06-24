Ожидается, что рынок будет открыт до 31 октября.

С 1 июля во Владимире откроется сезонная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Сезонные фрукты и овощи на Батурина».Торговля будет организована напротив дома №10 по улице Батурина. «Владимирский центральный рынок» должен обеспечить желающих не только рабочими местами, но и профилактику от коронавируса.За качеством продукции проследят Россельхознадзор и ГБУ «Центр ветеринарии». Охрану общественного порядка обеспечит владимирская полиция.Ожидается, что рынок будет открыт до 31 октября.