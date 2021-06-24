В состав имущества входят помещения площадью 327 квадратных метров на первом этаже, а также 178 квадратных метров в подвале.

Во Владимире на улице Горького продают последний книжный магазин советской эпохи. Цена вопроса - 45 млн рублей.Книжный магазин на улице Горького принадлежит ООО «Книга». В состав имущества входят помещения площадью 327 квадратных метров на первом этаже, а также 178 квадратных метров в подвале.В 1980-х годах в областном центре было 11 книжных магазинов. Они располагались на улицах Егорова, Горького, Мира, Победы, III Интернационала, проспекте Ленина, Ворошилова, Строителей и на Лакина.Большинство из них закрылись в 1990-ые. Последний ликвидировали в 2019 году на улице Егорова.