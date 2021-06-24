Коллективный иммунитет к COVID-19 составляет всего 40,4%.

Близость Москвы, а также пренебрежение масочным режимом могут привести к ужесточению коронавирусных ограничений во Владимирской области. Об этом рассказали во владимирском Роспотребнадзоре.«Люди халатно относятся к ограничениям. При этом третья волна идёт, наращивая темпа», – убеждена официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова, которая призвала владимирцев вакцинироваться от ковида.В Белом доме добавили, что разработчики гарантированно утверждают о способности российских вакцин защитить население от всех четырёх штаммов коронавируса.«У пенсионеров, которые прошли иммунизацию, заболеваемость фиксируется реже, чем среди работоспособных граждан. Представители возрастной группы 30-49 лет составляют 31,8 % от заболевших, 31,4 % – люди в возрасте 50-64 лет. Большими темпами растёт заболеваемость среди молодёжи 18-29 лет, участились случаи инфицирования детей», - рассказали о ситуации в администрации Владимирской области.Марина Колтунова проинформировала, что во Владимирской области коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 40,4%.Напомним, что с 21 июня в регионе введены дополнительные , касающиеся запрета массовых мероприятий на улице. С 15 июля гостиницы Владимирской области