Единая диспетчерская позволит улучшить работу регионального здравоохранения.

Во Владимирской области начнут записывать телефонные разговоры медиков. Для этого потребуется ускорить создание единой диспетчерской службы скорой помощи.Как рассказала замгубернатора Ольга Гребнёва, после , которая привезла больного с подозрением на коронавирус под окна Белого дома, власти столкнулись с нехваткой доказательств. Установить подлинную хронологию событий оказалось тяжело ввиду того, что «показания» бригады скорой, диспетчеров и сотрудников больниц расходятся.«Поиск места в ковидарии идёт в ручном режиме. Диспетчер, обзванивая инфекционки, уточняет наличие мест. Одни говорят, что четырёх из пяти больниц мест не было. В двух больницах твердят, что никто не звонил. Необходима единая диспетчерская», - пояснила Ольга Сергеевна.Интересно, что 53-летний мужчина, которого госпитализировали в Муром, на следующий день попросил, чтобы его выписали. Коронавирус у него не подтвердился. Пациентом оказался житель Московской области. Сейчас его перевели на соматическую койку. У него имеется целый спектр хронических заболеваний.Случаем занялись в Минздраве, специалисты которого провели выездную проверку. Её результаты пока неизвестны.Напомним, что ночью 16 июня бригада станции скорой помощи мужчину с подозрением на коронавирус на парковку к администрации Владимирской области. Как сообщили медики, пять ковидариев отказали в госпитализации больного с сатурацией 50%, поэтому, попав, как они считали, в безвыходное положение, сотрудники СМП решили продемонстрировать властям и жителям области реальную ситуацию с пандемией во Владимирской области. Однако, как выяснилось, не всё так однозначно.Через пол часа чудесным образом на место прибыли корреспонденты федеральных СМИ, которые раструбили историю на всю страну. Проверка инцидента продолжается, но уже на следующий день появилась версия о провокации.