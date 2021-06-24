Во Владимирской области планируют ввести дополнительные антиковидные ограничения. Тотальный локдаун не исключается. Эпидситуация с распространением коронавируса в регионе настолько

Во Владимирской области планируют ввести дополнительные антиковидные ограничения. Тотальный локдаун не исключается. Эпидситуация с распространением коронавируса в регионе настолько быстро ухудшается, что новые запретительные меры просто необходимы, заявили в Роспотребнадзоре. Основным показателем для ужесточения ограничений в субъекте является коэффициент распространения коронавируса, так называемый RT (ЭРТИ). Именно на эту цифру должен ориентироваться глава региона при принятии