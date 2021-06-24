Нарушения выявили в результате мониторинга ОНФ.

Владимирское отделение ОНФ проинспектировало 13 из 20 фельдшерско-акушерских пунктов, которые построены в 2019 году. Выяснилось, что почти половина ФАПов не работает.«Получили лицензию, а работать некому. Колоссальные деньги выделялись, прежде всего, для оказания первичной помощи сельскому населению, а мы этого не увидели», – отметил эксперт ОНФ во Владимирской области Владимир Прозор.В пунктах Собинского и Юрьев-Польского районов во время инспекции общественники обнаружили грязь, часть коробок не вскрывалась со дня открытия, а у дорогостоящих тест-полосок вышел срок годности.В Лаптево местные жители до сих пор, судя по опросу, уверены, что учреждение не работает.«Складывается ощущение, что ФАПы строились без изучения реальных потребностей жителей. Большая часть из них если и работает, то в среднем по три часа в день. Согласно журналам записи приёма пациентов, в некоторых из них фельдшер принимает по 5-7 человек в месяц. Целесообразность возведения пунктов вызывает вопросы», – рассказала координатор сферы здравоохранения в ОНФ во Владимирской области Татьяна Питиримова.Есть и положительные примеры. Один из лучших ФАПов эксперты обнаружили в деревне Старые Омутищи. В помещениях чистота, все приборы на своих местах, журнал ведётся, территория благоустроена.Во многих пунктах медики вынуждены ежедневно преодолевать большое расстояние, чтобы добраться до места работы.«Если учесть, что многие трудятся на полставки, то получается, что часть ФАПов по сути являются бесхозными», - констатирует ОНФ.Выводы направлены в администрацию Владимирской области.«Фронтовики» считают, что одной из ошибок является недостаточный контроль со стороны главврачей районных больниц за эффективностью работы фельдшерско-акушерских пунктов.К слову, о претензиях к руководителям ЦРБ и замгубернатора Ольга Гребнёва. Она назвала владимирскую медицину «болотом» и пообещала главврачам ряд комплексных проверок. С первой из них комиссия депздрава две недели назад в ЗАТО Радужный. На очереди – другие города и районы.