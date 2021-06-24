Как сегодня сообщили на брифинге в Белом доме , сейчас в очереди стоят семьдесят тысяч человек, в то время , как в наличии осталось лишь десять тысяч доз Спутника-Ви.

Как сегодня сообщили на брифинге в Белом доме , сейчас в очереди стоят семьдесят тысяч человек, в то время , как в наличии осталось лишь десять тысяч доз Спутника-Ви.Ольга Гребнева заместитель губернатора Владимирской области:- Сейчас нам привезли 6 тыс доз в понедельник, 17800 мы ждем уже в 4 суток, и нам говорят - завтра привезем, завтра привезем.Из -за коронавируса отменяются некоторые культурно-массовые мероприятия. В частности, не состоится традиционный концерт в Муроме на берегу Оки в День семьи, любви и верности, Фатьяновский праздник пройдёт не на поляночке, а в закрытом помещении с соблюдением всех антиковидных мер. А Дениса Мацуева "Альма-матер" будет перенесён на конец августа