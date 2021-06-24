Во Владимирской области на водоемах продолжают гибнуть люди.

Во Владимирской области на водоемах продолжают гибнуть люди.22 июня в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение о том, что около 18.00 часов в Ковровском районе на озере Ярцево утонул 15-летний житель Ковровского района Это уже второй смертельный случай среди ковровчан.20 июня 2021 года около 9 часов вечера в водоёме около д. Бельково обнаружен труп 53-летнего местного жителя без признаков насильственной смерти.Еще одна трагедия произошла вчера. По информации из соцсетей, 23 июня на песчанике погиб 9-летний ребенок Артем. Как пишут пользователи группы "Подслушано Ковров", мама отпустила его купаться на карьер со взрослым человеком и его дочкой. Ребенок уплыл на матрасе, перевернулся и утонул.Общее число утонувших с начала года во Владимирской области достигло 17 человек, из них 6 детей. В прошлом году на эту дату было меньше трагедий - 7 смертельных происшествий на воде. МЧС призывает граждан быть внимательнее на воде, не спускать глаз с детей, не разрешать им купаться без взрослых.Областные власти обсуждают предложение озапрете проезда к местам, официально не разрешённым для купания.