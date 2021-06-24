Заявила в ходе брифинга по вопросам противодействия коронавирусу во Владимирской области официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Заявила в ходе брифинга по вопросам противодействия коронавирусу во Владимирской области официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.Официальный представитель Роспотребнадзора напомнила, что коэффициент распространения Covid-19 напрямую влияет на введение новых коронавирусных ограничений и используется для принятия решений о переходе к 1, 2 и 3 этапу их снятия. В идеале этот коэффициент, вычисляемый санитарным ведомством путём сложных операций, должен быть не больше единицы.Если на 15 июня в нашем регионе он был на уровне 0,99, то уже 16 июня – 1,06, что стало причиной введения некоторых ограничительных мероприятий. На сегодняшний день этот коэффициент составляет 1,64.Основными факторами, влияющими на ухудшение ситуации в регионе, являются близость Владимирской области к Московской агломерации, где фиксируется самый интенсивный прирост случаев заболевания коронавирусом, недостаточно высокие темпы вакцинации, а также тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям.«Масочный режим и соблюдение социальной дистанции никто не отменял! На деле мы видим, как халатно люди относятся к этим и другим ограничениям, а расслабляться рано. Более того – третья волна идёт по другому сценарию, стремительно наращивая темпы. Но в наших силах повлиять на ситуацию. Конечно, в том числе надо обязательно вакцинироваться», – убеждена Марина Колтунова.Фото