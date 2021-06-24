На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 июня лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 июня лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.31 - во Владимире15 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Муромском районе8 - в Ковровском районе7 - в Петушинском районе7 - в Александровском районе6 - в Суздальском районе6 - в Судогодском районе5 - в Юрьев-Польском районе5 - в Вязниковском районе5 - в Собинском районе5 - в Селивановском районе4 - в Камешковском районе4 - в Киржачском районе4 - в Меленковском районе4 - в Гороховецком районе4 - в Радужном3 - в Кольчугинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 047 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).