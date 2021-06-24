За прошедшие сутки – еще две трагедии на воде. Погибли взрослый мужчина и ребенок. Вечером 23 июня в МЧС сообщили о том, что в Погребищенском водохранилище Судогодского района обнаружено

За прошедшие сутки – еще две трагедии на воде. Погибли взрослый мужчина и ребенок. Вечером 23 июня в МЧС сообщили о том, что в Погребищенском водохранилище Судогодского района обнаружено тело утонувшего 82-летнего жителя. Установлено, что это место не было оборудовано для купания. Погибшего достали водолазы. На карьере в Коврове погиб 8-летний мальчик, который отправился купаться