На 18 больше, чем накануне. Последний раз 139 заболевших за сутки выявляли 16 февраля. За всё время пандемии у нас уже 35 047 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 31 заболевший

На 18 больше, чем накануне. Последний раз 139 заболевших за сутки выявляли 16 февраля. За всё время пандемии у нас уже 35 047 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 31 заболевший за сутки ). Вчера инфициованных в городе было 26. Всего с начала пандемии в областном центре уже 7 974 заражённых. Общая статистика