Машина врезалась в дерево. Пострадали ещё двое детей.

Удеревни Некрасово в Селивановском районе произошло смертельное ДТП.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.На 14:10 известно о двоих погибших: водителе автомобиля и его несовершеннолетнем пассажире. Также пострадали ещё двое детей. Они госпитализированы в больницу.На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб.Обстоятельства трагедии устанавливаются. Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.