12 мая 2019 года водитель двигался по трассе «Москва-Нижний Новгород» в сторону Вязников. В его машине было три пассажира. Впереди ехал грузовик с полуприцепом, и водитель, не выбрав безопасную

12 мая 2019 года водитель двигался по трассе «Москва-Нижний Новгород» в сторону Вязников. В его машине было три пассажира. Впереди ехал грузовик с полуприцепом, и водитель, не выбрав безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, начал перестраиваться на левую полосу. В этот момент на нее же перестроился другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель повернул обратно