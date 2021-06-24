Сотрудники прокуратуры сообщают новые подробности аварии в деревне Некрасово Селивановского района. 24 июня 2021 года 35-летний водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, с ним в салоне
<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2021-voditel-pogibshij-vmeste-s-rebenkom-v-selivanovskom-rajone-exal-za-rulem-v-netrezvom-vide.html" target="_blank">Водитель, погибший вместе с ребенком в Селивановском районе, ехал за рулем в нетрезвом виде</a> - Сотрудники прокуратуры сообщают новые подробности аварии в деревне Некрасово Селивановского района. 24 июня 2021 года 35-летний водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, с ним в салоне
[url=https://33live.ru/novosti/24-06-2021-voditel-pogibshij-vmeste-s-rebenkom-v-selivanovskom-rajone-exal-za-rulem-v-netrezvom-vide.html]Водитель, погибший вместе с ребенком в Селивановском районе, ехал за рулем в нетрезвом виде[/url] - Сотрудники прокуратуры сообщают новые подробности аварии в деревне Некрасово Селивановского района. 24 июня 2021 года 35-летний водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, с ним в салоне