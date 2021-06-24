Сотрудники прокуратуры сообщают новые подробности аварии в деревне Некрасово Селивановского района. 24 июня 2021 года 35-летний водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, с ним в салоне

Сотрудники прокуратуры сообщают новые подробности аварии в деревне Некрасово Селивановского района. 24 июня 2021 года 35-летний водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, с ним в салоне находился 12-летний мальчик и еще трое несовершеннолетних. Мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии он и 12-летний подросток