С правозащитником Михаилом Рубцовым обсуждаем «Дачную амнистию». Как приватизировать землю и объект недвижимости в упрощённом порядке? Что делать, если вообще нет никаких документов? Какие

С правозащитником Михаилом Рубцовым обсуждаем «Дачную амнистию». Как приватизировать землю и объект недвижимости в упрощённом порядке? Что делать, если вообще нет никаких документов? Какие «подводные камни» могут быть и как юридически верно оформить в собственность свой приусадебный участок?