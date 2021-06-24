Ремонт дорог, масштабная реконструкция школ, обновленный автобусный парк. Лишь часть тех проблем, что удалось решить депутатам фракции «Единая Россия» в Камешкове. Об итогах работы за пять лет рассказал избирателям зампредседателя Законодательного собрания Вячеслав Картухин.

Ремонт дорог, масштабная реконструкция школ, обновленный автобусный парк. Лишь часть тех проблем, что удалось решить депутатам фракции «Единая Россия» в Камешкове. Об итогах работы за пять лет рассказал избирателям зампредседателя Законодательного собрания Вячеслав Картухин.- За последние пять лет сделано очень много по линии нашей партии. Активно в районе работают проекты «Народный контроль», «Историческая память». Активно в районе реализуется проект «Самая красивая деревня». Очень много деревень и сел участвуют в конкурсе. Безусловно, мы себя вели уверенно на этой встрече, потому что нам есть что рассказать, и жители это знают,.А получилось и в самом деле немало. Камешково включили в программу по формированию городской комфортной среды. Отремонтировали более 16 дворов. Благодаря депутатам «Единой России» удалось привлечь 96 миллионов рублей на ремонт дорожной инфраструктуры. Такие изменения по достоинству оценили и жители города. В планах — реконструкция путепровода, газификация и создание социальных объектов.Наталья Шмарова, жительница Камешкова:- Все жители города заметили положительные изменения, которые происходят. Конечно, самое грандиозное событие - реконструкция школы № 1.// Наши дети учатся в современной школе, о чем мы даже мечтать не могли. Так же происходит и благоустройство территорий. Был отремонтирован сквер. Сейчас это место для молодежи. Нам нравятся, что дети стараются сохранить эту красоту. Они понимают, что это сделано для жителей.