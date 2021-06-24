Первый заместитель главы города Александр Максимов решил вакцинироваться 25 июня во второй поликлинике Владимира. Делать прививку против коронавируса ему будут под камерами – освещать

Первый заместитель главы города Александр Максимов решил вакцинироваться 25 июня во второй поликлинике Владимира. Делать прививку против коронавируса ему будут под камерами – освещать мероприятие пригласили владимирские СМИ. В пресс-службе горадминистрации не говорят, привился ли сам глава Андрей Шохин. Возможно, он уже вакцинировался, никому не сказав. В любом случае, отмечают в мэрии, это его личное