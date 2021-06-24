Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» подписал соглашение о сотрудничестве с управляющей компанией города Карабаново, ООО «Парус». Жители домов, находящиеся на обслуживании у данной организации, получат единый платёжный документ в начале июля.

Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» подписал соглашение о сотрудничестве с управляющей компанией города Карабаново, ООО «Парус». Жители домов, находящиеся на обслуживании у данной организации, получат единый платёжный документ в начале июля.Единый платёжный документ будет содержать данные для оплаты услуг «Электроснабжения» и «Электроснабжения ОДН». Важно отметить, что для части жителей отдельно будет указана сумма задолженности, которая была образована перед предыдущей управляющей организацией, ООО «ЖКО». «Энергосбыт Волга» заключил агентский договор на взыскание данной задолженности.Для оплаты квитанций клиенты могут воспользоваться удобной дистанционной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения платежа не требуется регистрация, достаточно указать номер лицевого счёта. Для пользователей мобильного банка доступна оплата с помощью QR-кода.Также для клиентов, получающих единый платёжный документ, на сайте компании доступен Личный кабинет: . Сервис позволяет контролировать состояние лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, производить оплату онлайн. Кроме того, клиенты могут управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, оплате и отслеживать статистику по ним. При возникновении вопросов пользователь может направить обращение специалистам энергокомпании. Для регистрации в Личном кабинете достаточно указать электронную почту и номер телефона.По вопросам оказания услуг по обслуживанию и содержанию домов клиентам необходимо обращаться в адрес ООО «Парус»:ООО «Парус»г. Карабаново, ул. Чулкова, д. 11Телефон: +7 (49244) 5-16-96Телефон диспетчерской: +7 (49244) 5-16-71E-mail:Часы работы: пн-чт 08.00-16.00; пт 08.00-15.00;обед 12.00-13.00; сб, вс – выходной.