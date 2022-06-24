Очередная группа владимирцев отправилась на Черноморское побережье 23 июня.

В 2022 году около 700 многодетных и малообеспеченных семей из Владимирской области бесплатно отдохнут на курортах Краснодарского края. Очередная группа владимирцев отправилась на Черноморское побережье 23 июня. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Досуг для этой категории граждан организуется в Сочи, Адлере и Туапсинском районе. Порядка 260 человек уже находятся на юге страны.«Всего планируется оздоровить 2,4 тысячи человек, среди которых более 1800 детей», - уточнили в департаменте соцзащиты населения.Путёвками обеспечиваются:Власти оплатят проезд, страховку, медицинское сопровождение, проживание и питание в течение 14 дней, а также экскурсии.