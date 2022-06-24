Пятый корпус ЖК «Дуброва Парк-2» передадут Фонду развития территорий, решение по остальным корпусам не принято. Эти слова врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев озвучил на

Пятый корпус ЖК «Дуброва Парк-2» передадут Фонду развития территорий, решение по остальным корпусам не принято. Эти слова врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев озвучил на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Дуброва Парк-2» 24 июня. Как и ранее, дольщики на встрече настаивали на том, что застройщику надо дать шанс достроить дома. Никто из них не хочет