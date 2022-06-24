С минуты на минуту в здании областной прокуратуры дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» впервые пообщаются с врио губернатора Александром Авдеевым и прокурором области Владиславом Малкиным. На

С минуты на минуту в здании областной прокуратуры дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» впервые пообщаются с врио губернатора Александром Авдеевым и прокурором области Владиславом Малкиным. На встрече будет присутствовать застройщик жилого комплекса Игорь Другов. Люди постепенно начинают собираться. Напомним, ранее Фонд развития территорий через суд пытался обанкротить Игоря Другова, а дольщикам выплатить компенсации. Люди таким перспективам