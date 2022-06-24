Его выдвинуло реготделение партии КПРФ.

Лидер владимирских коммунистов Антон Сидорко подал документы на участие в досрочных выборах губернатора Владимирской области. Об этом сообщили в Избиркоме.«Он выдвинут реготделением партии КПРФ», - уточнили в ведомстве.Ранее документы другие потенциальные кандидаты: Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков (СР) и Александр Авдеев («Единая Россия») и Александр Субботин («Партия роста»).Напомним, что голосование пройдёт в трёхдневном формате в период с 9 по 11 сентября.