Бывшего мэра города Коврова Юрия Морозова обвиняют в халатности при выделении земли многодетным в 2019-2020 гг. Об этом сообщили в областной прокуратуре 23 июня. По информации ведомства, с июня 2019

Бывшего мэра города Коврова Юрия Морозова обвиняют в халатности при выделении земли многодетным в 2019-2020 гг. Об этом сообщили в областной прокуратуре 23 июня. По информации ведомства, с июня 2019 по май 2020 года Юрий Морозов не обеспечил инженерной инфраструктурой и дорогами 38 участков, выделенных под строительство многодетным семьям. Иными словами, на землях, выделенных многодетным,