В ночь на 23 июня скончался певец Юрий Шатунов, а Наташа Королева решила использовать этот факт в свою пользу.

В ночь на 23 июня скончался певец Юрий Шатунов, а Наташа Королева решила использовать этот факт в свою пользу."Есть ситуации, какие-то события, которые выбивают нас всех из равновесия", – начала артистка издалека в "Сторис" запрещенной в России социальной сети. По словам звезды, печальные и горестные новости воспринимать непросто, эмоции бьют через край. "Вчера такой молодой парень Юра Шатунов ушел. Любимец миллионов, наше детство и юность..." – напомнила Наташа Королева.По словам исполнительницы хита "Маленькая страна" рубеж 50 лет – самый опасный возраст и для женщин, и для мужчин. Именно поэтому нужно особенно тщательно следить за здоровьем после 40 лет.Звезда отметила, что в 38 лет у нее начались проблемы, именно поэтому тогда ей пришлось начать поиск специалистов, которые помогают ей и ее семье до сих пор. "Из рекомендаций гуру медицины я собрала интересный комплекс для себя, который делаю каждое утро. Он занимает 30-35 минут, но он прям очень крутой, я прям оживаю, в каком бы состоянии ни была", – заинтриговала певица.По словам артистки, поклонники попросили ее поделиться способами контроля за здоровьем и фигурой. И вот так сюрприз! Как оказалось, певица решила-таки создать собственный трехдневный марафон, в котором намерена поделиться всем, что знает.Конечно же, вряд ли такое мероприятие будет проходить бесплатно, но пока что цену звезда не решилась. Получается, загребущая Королева попросту вздумала навариться на мертвом Юрии Шатунове, сделав его имя частью прогрева для своего марафона. В Сети уже дивятся – надо же, еще тело не остыло!"Если вы готовы вместе со мной проделать этот прекрасный комплекс для поднятия бодрости духа, энергии и хорошего настроения, приглашаю! Думаю, вы не будете разочарованы. Присоединяйтесь!" – заверила Королева.