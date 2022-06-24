Как всегда, сезон вечерних прогулок начинается с сезоном мошек и комаров. Конечно, сейчас рынок богат различными аэрозольными средствами от маленьких вредителей. Но так ли они безопасны для окружающей среды?

Как всегда, сезон вечерних прогулок начинается с сезоном мошек и комаров. Конечно, сейчас рынок богат различными аэрозольными средствами от маленьких вредителей. Но так ли они безопасны для окружающей среды? Как безопасно защититься от насекомых и не нанести вред экологии?Использование аэрозолей различных видов способствует выделению в воздух летучих органических соединений, которые могут существенно влиять на здоровье человека и окружающую среду. К тому же возникает вопрос правильной утилизации пустых аэрозольных баллонов.Пустые баллончики, утилизированные вместе с обычными бытовыми отходами, представляют опасность. Ведь сам баллон находится под давлением, а внутри могут оставаться остатки газа или жидкости.Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» решили поделиться собственным опытом и рассказать о нескольких безопасных и экологичных методах защиты от летающих насекомых без использования аэрозольных распылителей.Самым главным отличием экологичных методов от магазинных средств является время воздействия. К сожалению, натуральные продукты «работают» не больше 1,5-2 часов и требуют частого обновления.Собрав необходимую информацию, а также проверив на собственном опыте, сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» выделили следующие натуральные и наиболее эффективные средства защиты от мошек и комаров:1. Ванилин + детский крем. Главным преимуществом данного варианта защиты от комаров и мошек является то, что ванилин – это полностью натуральный продукт, безопасный для людей и животных. Данный способ идеально подойдет для городских прогулок в парках и дворах.2. Эфирные масла. Насекомым не понравится запах эфирных масел. Кровососы теряют возможность учуять запах жертвы. Самыми эффективными считаются ароматы аниса, гвоздики, апельсина, лаванды, герани, мяты, кедра и чайного дерева. Смешайте 5-7 капель эфирного масла с растительным и нанесите на кожу. Внутри дома можно зажечь ароматическую лампу и добавить в неё названые масла.3. Лимон + эвкалипт. Сочетание лимонного сока и эвкалиптового масла является мощной защитой от атаки комаров в лесу. Смешайте сок одного лимона и несколько капель эвкалипта и возьмите с собой на природу. Тонким слоем нанесите на открытые участки кожи. Этот метод эффективен, но не подходит для людей с чувствительной кожей. В таком случае взять с собой на прогулку можно веточки базилика и полыни.4. Лимон + гвоздика. Возьмите один крупный лимон и проткните его несколькими сухими цветочками гвоздики. Аромат лимона в сочетании с ароматом гвоздики буквально ослепляет летающих кровососущих насекомых и не допускает приближения комаров.Все перечисленные методы в той или иной форме эффективны и не наносят вред природе и человеку. Какой метод отвечает потребностям и наиболее удобен в использовании, каждый для себя решает самостоятельно. Главное - не забывать об осторожности и смывать любое средство сразу по возращению домой. Хороших вам прогулок и настроения!