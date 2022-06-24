Объявление размещено на «Авито».

В Лакинске за 60 млн рублей продают четырехэтажное здание бывшей мануфактуры. Объявление размещено на «Авито».Расстояние от МКАД 130 км. Общая площадь помещений - 70 тысяч квадратных метров плюс такой же земельный участок.«Его можно использовать под любой вид деятельности, как производство, так и в качестве склада», - утверждает собственник.На территории предприятия расположено электростанций с мощностью 40 тысяч кВт.Напомним, что ткацкая мануфактура в Лакинске была основана семьёй Бажановых в 1889 году. В новейшее время фабрика пережила несколько кризисов и закрылась. Последняя попытка реанимировать заброшенные площади предпринималась в 2019 году, но оказалась безуспешной.