На Северном речном вокзале 9 июля пройдут мероприятия в рамках Дня московского транспорта. Для гостей подготовили насыщенную программу.

На Северном речном вокзале 9 июля пройдут мероприятия в рамках Дня московского транспорта. Для гостей подготовили насыщенную программу.В этот день на Северном речном вокзале пройдут экскурсии, фестиваль ретротехники и другие интересные мероприятия, сообщили в Департаменте транспорта Москвы."Вы сможете принять участие в конкурсах и получить наш мерч, услышать живую музыку на парковках и зарядиться прекрасным настроением на весь день. Скоро поделимся программой мероприятий", – сказано в телеграм-канале ведомства.Глава департамента Максим Ликсутов напомнил, что День транспорта появился в 2017 году. Тогда было решено, что это должен быть праздник не только для работников отрасли, но и для всех жителей города: пассажиров, автомобилистов, любителей самокатов и велосипедов, сказал руководитель Дептранса.Отмечать День московского транспорта стало доброй традицией. В прошлом году в общегородском празднике участвовало около 200 тысяч человек.В 2021 году главным событием праздника стал парад трамваев. Колонна из 19 вагонов проследовала до Чистопрудного бульвара по центральным улицам города. Парад могли наблюдать все желающие.Выбор Северного речного вокзала как площадки для празднования вполне закономерен. На сегодняшний день это одно из главных мест притяжения москвичей и гостей столицы.Северный вокзал долгое время находился в плачевном состоянии. Отсутствие ремонта на протяжении многих лет грозило утратой одного из символов столицы. В 2017 году здание передано в собственность Москвы, в 2018-м началась долгожданная комплексная реставрация, которая завершилась в 2020 года.Специалисты восстановили в первозданном виде фасады, исторические интерьеры, парк. Северному речному вокзалу вернули его главную функцию – принимать и отправлять суда.За время навигации 2021 года круизные и прогулочные суда подходили к причалам вокзала более 11 тысяч раз. От Северного вокзала можно отправиться в речной круиз до Нижнего Новгорода, Казани, Ярославля и других городов.После реставрации Северный речной вокзал присоединился к числу мест Москвы, где можно провести торжественное бракосочетание. Необычная локация пользуется популярностью у молодоженов.В сезон-2022 в южной части вокзала комфортная зона для пляжного отдыха с бассейном. У воды дежурит бригада спасателей.