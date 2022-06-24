Благоустроят территорию между Ленинградским шоссе и Синявинской улицей.

Благоустроят территорию между Ленинградским шоссе и Синявинской улицей.До конца 2022 года на севере Москвы в рамках программы "Мой район" планируют реализовать четыре крупных проекта благоустройства. Так, в Молжаниновском районе хотят создать новый сквер. Он должен появиться на Синявинской улице, где в настоящий момент находится лишь пустырь с пожарными прудами.Эта территория изменится к концу этого лета. У жителей Молжаниновского будет новое комфортное место для отдыха. Сквер сделают между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе, частным сектором и территорией школы "Перспектива". Речь идет о благоустройстве территории площадью 4,3 гектара.Там том месте обустроят ландшафтный парк и зону отдыха у воды с удобными сходами, лавочками, столами под зонтиками, лежаками и качелями. В сквере появится туалет. А еще на территории сделают велопарковку, спортивную площадку и место для выгула и дрессировки животных.Не забудут и об освещении этой местности. Также высадят деревья и кустарники. Все работы планируют завершить до конца августа.Кстати, рядом находятся железнодорожные станции "Подрезково" и "Новоподрезково", которые станут частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". Протяженность этой линии составит 85 километров. Она включит в себя 41 станцию, 14 из которых будут с пересадками на метро, Московское центральное кольце и пригородные направления железной дороги.Поезда будут курсировать между Крюково и Раменским через центр Москвы. Запустить МЦД-3 планируют в 2023 году. Диаметр сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%, а для москвичей – на 38%. После запуска МЦД-3 значительно разгрузятся прилегающие дороги и линии метро.Говоря о развитии Молжаниновского, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" два здания школы "Перспектива" и два детских сада, благоустроены парк на улице 3-ей Подрезковской и семь детских площадок. А еще в этом районе реконструированы шесть обелисков в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне, обустроены лыжные трассы и расширено Международное шоссе до четырех полос.