52-летний житель ковровского района выращивал марихуану прямо в подвале собственного гаража. Для этого мужчина оборудовал помещение всем необходимым: ультрафиолетовыми лампами, системами

52-летний житель ковровского района выращивал марихуану прямо в подвале собственного гаража. Для этого мужчина оборудовал помещение всем необходимым: ультрафиолетовыми лампами, системами орошения и вентиляции. Использовал он только селекционные семена, которые также были найдены на месте. Деятельность подпольной наркоплантации была остановлена сотрудниками полиции. Во время обыска оперативники изъяли запрещенные растения и оборудование. Ирина Гавриченко, начальник отдела информации