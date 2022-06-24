Уникальное расположение участка.Живописная территория у реки включает прилегающий берег.Общая площадь территории 5,5 тысяч квадратных метров. Имеется детская площадка и летнее кафе для

Уникальное расположение участка.Живописная территория у реки включает прилегающий берег.Общая площадь территории 5,5 тысяч квадратных метров. Имеется детская площадка и летнее кафе для отдыха гостей.На территории – своя котельная и собственная подстанция для бесперебойного электропитания. Площадь основного здания – 1000 квадратных метров. В нем есть два зала для проведения творческих вечеров, мероприятий, концертов:– Первый зал рассчитан