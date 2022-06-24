Об этом сообщают СМИ.

В субботу, 24 июня, прокурор региона Владислав Малкин и губернатор области Александр Авдеев отчитали застройщика «Дуброва Парк-2» Игоря Другова. Состоялась встреча дольщиков ЖК с врио главы области. Ведомство подозревает его в хищении более миллиарда рублей. Об этом сообщают СМИ.Сумма привлеченных денежных средств – более трех миллиардов рублей, сроки сдачи объектов сдвинуты на два года. Итогом беседы стала передача пятого корпуса «Фонду развития территорий». Чтобы решить вопрос с первым и четвертым корпусом, следует ждать решения суда по делу о банкротстве «ИнтерСтройВладимир», который запланирован на 28 июня.