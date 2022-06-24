Дольщики ждут суд, который намечен на 28 июня. Он рассмотрит апелляцию Фонда развития территорий о признании Игоря Другова банкротом.

Во Владимире состоялась встреча с участием Александра Авдеева, областного прокурора Владислава Малкина, представителей СУ СК, застройщика Игоря Другова и обманутых дольщиков.Директор компании пытается избежать банкротства, собственники хотят получить квартиры, а власти в правдивости обещаний достроить объект. Выхода два. Первый - дальше верить руководителю стройфирмы и контролировать возведение ЖК. Однако, врио губернатора говорит, что слова Другова не подтверждаются конкретными действиями. Ударных темпов на стройке не видно.Второй - признать компанию несостоятельной и достроить многоэтажки через Фонд развития территорий. Однако в этом случае владельцы жилья получат не квадратные метры, а компенсации. Владимирцы боятся, что они окажутся ниже рыночных цен на недвижимость. При этом глава региона уже не раз их в обратном.Как сообщают коллеги с , по итогам мероприятия решено передать пятый корпус Фонду. Окончательного решения по строительству остальных «свечек» пока не принято. Дольщики ждут суд, который намечен на 28 июня. Он рассмотрит апелляцию Фонда развития территорий о признании Игоря Другова банкротом.