В Муроме перед судом предстанет сотрудник местного филиала ВлГУ, обвиняемый в мошенничестве и хищении 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда. По версии следствия,

В Муроме перед судом предстанет сотрудник местного филиала ВлГУ, обвиняемый в мошенничестве и хищении 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда. По версии следствия, мужчина выдавал дипломы о профпереподготовке без обучения специалистов и вносил в них ложные сведения, а также похитил 30 тысяч рублей, выделенных в рамках федерального проекта. Ему грозит до