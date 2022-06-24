22 июня на реке Каменке в городе Суздале сотрудники ГИМС МЧС области вместе с представителями Гостехнадзора провели рейд. Его цель – проверка баз-стоянок маломерных судов на предмет

22 июня на реке Каменке в городе Суздале сотрудники ГИМС МЧС области вместе с представителями Гостехнадзора провели рейд. Его цель – проверка баз-стоянок маломерных судов на предмет нарушений. Александр Савляк, государственный инспектор Центра ГИМС МЧС области По итогам данного мероприятия было установлено, что две базы стоянки не соответствуют требованиям приказа №540 МЧС России. Этот приказ